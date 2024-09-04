تعرف علي موعد عرض مسلسل «برغم القانون»

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض مسلسل «برغم القانون» بطولة ايمان العاصي، والذي تدور احداثه في دراما اجتماعية، ومكون من 30 حلقة.

موعد عرض مسلسل «برغم القانون»

تبدأ قناة «ON» عرض مسلسل «برغم القانون»، بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

برومو مسلسل «برغم القانون»

سبق، طرحت شركة فنون مصر البرومو الرسمي الأول لمسلسل برغم القانون والذي من المقرر عرضه في منتصف هذا الشهر بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وتم الانتهاء من تصميم البوسترات الخاصة بالمسلسل ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة للترويج للعمل مع الإعلان عن موعد العرض بالتحديد، كما انتهى صور صناع المسلسل من تصوير مشاهد كثيرة من المسلسل بمحافظة بور سعيد، والتي تدور فيها أغلب الأحداث.

ابطال مسلسل «برغم القانون»

مسلسل «برغم القانون» يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، ومكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل «برغم القانون»

يدور المسلسل في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

آخر أعمال إيمان العاصي

وكان آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث وتألقت خلاله بشخصية دلال، شارك في بطولته هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى.