فيديو.. محمد الشرنوبي يطرح اغنيه "ملكة زمانك"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد الشرنوبي منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ملكة زمانك»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وجاءت اغنيه ملكة زمانك من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتُعد تلك الأغنية هي الاولى بعد الأزمة التي واجهها في حذف أغانيه، بسبب أزمته مع الشركة التي تعاقد معها سابقا.

كلمات أغنية ملكة زمانك

وجاءت كلمات أغنية ملكة زمانك: "الحال يعني ده يرضي مين؟ مش كان زمانا كويسين معقول يعني في كلمتين يدوا سنين كان بينا بكره أدي مجاش كان في سكك ومروحنهاش كان في حياه وما عيشنهاش سيبناها لمين ؟ طب ده انتي معايا كان زمانك ملكة زمانك قلبي الغالي رخص عشانك ليه اخترتي نغيب ده انا كنت هكون واحد بدالي واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي ملكيش فيه نصيب لو كنتي معايا كان زمانك ملكة زمانك قلبي الغالي رخص لتاك ليه اخترتي نغيب، ده انا كنت هكون واحد بدالي واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي ملكيش فيه نصيب وقت ما اخترتي الغياب كنتي قولي نكون صحاب حتي كنا نلاقي باب يوصل لرجوع كان زماننا مكملين عندك ده ودانا فين زعلانه بتعاتب حزين ومفيش موضوع طب ده انتي معايا كان زمانك ملكة زمانك قلبي الغالي رخص عشانك ليه اخترتي نغيب ده انا كنت هكون واحد بدالي واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي ملكيش فيه نصيب".

آخر اعمال محمد الشرنوبي

وكان اخر اعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مشاركته في بطولة مسلسل "إقامة جبرية" وهو من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.