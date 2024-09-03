مصطفى قمر في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".. قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان مصطفى قمر ضيفًا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، وستذاع الحلقة قريبّا عبر شاشة قناة الحياة.

ونشر الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وكتب: “انتظروا النجم مصطفي قمر في حلقه مفاجأة من واحد من الناس على الحياة مع عمرو الليثي”.

وشهدت الحلقة غناء باقة من أجمل أغاني مصطفي قمر القديمة والحديثة وأغاني تذاع لأول مرة، بالإضافة إلي كشف أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية

آخر أعمال مصطفي قمر

الجدير بالذكر أن فيلم أولاد حريم كريم، هو آخر أعمال مصطفى قمر في السينما، إذ يتناول العمل في إطار درامي حول علاقة حب تنشأ بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.