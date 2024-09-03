فن ومشاهير

بسبب فيديو مثير.. إنجي علي وخالد سليم يتصدران تريند "جوجل"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان خالد سليم والإعلامية إنجي علي تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الفيديو الجرئ والمثير للجدل التي نشرته إنجي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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و ظهر كل من خالد سليم وإنجى على في الفيديو بالساحل الشمالي، بالمايوهات على البحر ويغنون ويرقصون على أغنية "اهدي يا قلبي أهدي واستني" للفنان خالد سليم.

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تفاصيل حفل العندليب لخالد سليم 

 

يذكر أن خالد سليم سيجتمع في حفل غنائي مع هاني شاكر بعنوان "العندليب" في دولة الكويت، يوم 26 سبتمبر المقبل، حيث يقوم الثنائي بتقديم باقة مميزة من أغانى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والحفل بقيادة المايسترو د. محمد الموجي.

 

برنامج أسرار النجوم

 

وتقدم الإعلامية إنجي علي أسبوعيًا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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