نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت رانيا يوسف بأغنيتها ليك 3 على اليوتيوب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة رانيا يوسف بتحقيق أول أغانيها والتي تحمل عنوان ليك، 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بالبوستر الدعائي للأغنية معلقة: أغنية ليك 3 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب. أغنية "ليك" من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز. وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: لو أقولك إحساسي وأنا جنبك والفرحة اللي أنا فيها بسببك هتلاقي قلبك منك واخدك ليا علشان تبقى في حضني أنا عيني على حبك شاهدة مابستكفاش فيك مشاهدة ولا بنام يا حبيبي ولا بهدى إلا لما عينيك بتاخدني ليك بسرح في كل التفاصيل فيك خليك هنا يا حبيبي خليك أنا كنت قبلك عايشة ازاي وكنت فين قبل أما الاقيك حبيبي ما صدقت لاقيتك حبيت الدنيا وحبيتك حضني هيبقى حبيبي ده بيتك وأنت معايا في عالم تاني مش عارفة امبارح من بكرة أنا بستغرب حتى الفكرة باب قلبي أنت كسرت الأوكرة شوفتك اتثبت مكاني