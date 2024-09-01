الدكتوراه للباحث محمود المقري من جامعة صنعاء

الدكتوراه للباحث محمود المقري من جامعة صنعاءحصل الباحث محمود عبدالله عبدالرحمن المقري على درجة الدكتوراه من مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء عن أطروحته الموسومة بـ " أثر القيادة الاستراتيجية في تحسين الأداء المنظمي من خلال الإبداع الإداري" .. دراسة ميدانية على شركات التأمين اليمنية بأمانة العاصمة صنعاء.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د عبداللطيف مصلح محمد رئيساً ومناقشاً خارجياً من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتور جبر عبد القوي السنباني - كلية العلوم الإدارية بالجامعة الإماراتية - المشرف الرئيس على الرسالة عضو اللجنة، والدكتور حمود عبدالله صالح عقلان عضواً ومناقشاً داخلياً من جامعة صنعاء.

وأشادت لجنة التحكيم بمضمون الرسالة، كونها تناقش أحد المواضيع الهامة وأول رسالة دكتوراه يمنية في مجال شركات التأمين اليمنية. وتوصلت دراسة الباحث لعدد من النتائج والتوصيات التي تمكن شركات التأمين اليمنية خاصة والمنظمات العاملة في ريادة الأعمال من الاستفادة منها في تطوير مستوى ادائها التنظيمي ودعم مستوى الإبداع الادارى لدى قياداتها وموظفيها.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين.