ميران عبدالوارث تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل "عمر أفندي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ميران عبدالوارث، اليوم، ضيفة في برنامج "عيش صباحك"، مع يوسف التهامي وفانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشفت خلال الحلقة عن تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، والذي يعرض حاليا على شاشة قناة "On”.

وتحدثت ميران عن شخصيتها، قائلة: "انا بحب الشخصيات اللي فيها تحديات، لأني بظهر بدور فتاة متزوجة وانا متجوزتش وهيبقى عندي بنت وكمان جواز فيه مشاكل ومن مستوى معيشي معين ومرتبطة بوالدها ارتباطا يؤثر عليها، كل دي تحديات خلتني اتحمس للورق ".

وأضافت:"المسلسل فيه كوميدي ودراما، ومع وجود زمن الحاضر والماضي ده بيخلي المشاهد في حالة استمتاع واندماج بالأحداث منغير ملل".

أحداث مسلسل "عمر أفندي"



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.





أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.