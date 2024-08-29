مصطفى حمدي لـ "دوت الخليج الفني": "كافيه تشينو أولى تجاربي وأتمنى أن تعود فكرة السيت كوم مرة أخرى"

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت أوائل الألفينيات أعمال درامية تحت مسمى "السيت كوم" وحققت نجاح كبير حين ذاك، ومن بينهم كان "كافيه تشينو" للنجم خالد النبوي.



وكشف السيناريست مصطفى حمدي عن تفاصيل مشاركته في كافيه تشينو بالإضافة إلى فكرة احتمالية عودة السيت كوم مرة أخرى

وقال مصطفى حمدي: "تقديم السيت كوم كافيه تشينو كنت اخطو خطواتي الأولى، وكان أول عمل لي، وكان ورشة وقمت بكتابة حلقتين به، واستفدت من الناس الأكبر خبرة مني كلهم أستاذة كبار وتعلمت منهم ".

عودة السيت كوم

وعن فكرة احتمالية عودة السيت كوم أضاف: "وفكرة السيت كوم دلوقتي لم تلقى جماهيرية كبيرة،كانت منتشرة في الفترة التي تم تقديم بها كافيه تشينو،لكن فكرة السيت كوم حاليًا ليس لها جماهيرية، واتمنى أن موضوع السيت كوم يعود مرة أخرى لأنه لون حلو، ولكن المنصات والقنوات هى من تتحكم في هذا الموضوع فهى صاحبة القرار في رفض وقبول الفكرة ".



تفاصيل مسلسل كافيه تشينو



يدور المسلسل في إطار كوميدي، حول مقهى راقي تمتلكه دنيا سمير غانم وفي حلقات منفصلة تظهر مشاكل الشباب في حياتهم ومع زبائن الكافيه بشكل كوميدي، وهو من بطولة عدد من النجوم منهم خالد النبوي، دنيا سمير غانم، عمرو رمزي، سليمان عيد، نشوى مصطفى من إخراج سامح عبد العزيز.



آخر أعمال مصطفى حمدي

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حمدي هو مسلسل "عمر أفندي" الذي يعرض حاليًا ومحقق نجاح كبير، ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.