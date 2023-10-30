نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوى: "أتمنى تجسيد شخصية أم فلسطينية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة ليلى علوي على الإعلامية ريا أبي راشد في برنامجها “ سكوب” على شاشة mbc2، حيث تحدثت عن مشاركتها في مهرجان الشارقة وغيرها من موضوعات الفن.

وتحدثت ليلى علوي خلال تصريحات تليفزيونية قائلة:'من سنين كتير في فترة التسعينات ومطلع الألفينيات كنت بتمنى تقديم دور أم فلسطينية وماجتش الفرصة، ولكن النهارده حلمي كبر أكتر ونفسي أشارك بأي حاجة سواء بالفكرة أو البحث لأن لازم نعمل فيلم يصل للعالمية ويشرح حقيقة اللي حاصلة لأن للأسف في بعض الحكومات الغربية في أوبا بيضحكوا على شعوبهم ومع ذلك شعوبهم النهارده متأثرة جدا وأنا بشكر الناس اللي حاسة وبتعبر عن رأيها وبتقول الحقيقة.

“جوازة توكسيك”

وتستعد ليلى لتصوير فيلم جوازة توكسيك في شهر نوفمبر المقبل، والذي تجسد خلاله شخصية مهندسة متزوجة من بيومي فؤاد، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

وفيلم “جوازة توكسيك” بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أيضًا بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها في فيلم المقسوم، الذي تجسد خلاله شخصية مطربة معتزلة كان لها فرقة موسيقية في التسعينيات من القرن الماضي، وستقدم عدة أغاني خلال الأحداث.

وفيلم “المقسوم” يشارك في بطولته بجانب ليلى علوي، كل من شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي.

كذلك انتهت ليلى من تصوير فيلم التاريخ السري لكوثر، منذ فترة طويلة، ولم تحدد الشركة المنتجة موعد عرضه حتى الآن، وتجسد خلاله شخصية طبيبة، ويشاركها بطولته زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، تأليف وإخراج محمد أمين.

“شوجر دادي”

وكان آخر أعمالها في السينمات، فيلم “شوجر دادي”، وشاركها بطولته بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، وآخرين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبلغت إجمالي إيراداته منذ عرضه 7 مليون جنيه، كما حقق إيرادات عالية في الخليج.