العراق وتركيا يؤكدان عزمهما زيادة التنسيق والتعاون فى جميع المجالات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 08:32 صباحاً - أكد العراق وتركيا عزمهما على زيادةِ التنسيق والتعاون فى جميع المجالات الثنائية، بما فى ذلك المجال العسكرى، وأمن الحدود، ومكافحةُ الإرهاب، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والمياه، ومشروع طريق التنمية.

وأعربَ العراق وتركيا - خلال بيان مشترك صدر فى ختام الاجتماعِ الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين فى مدينة أنطاليا التركية عن قلقهِما العميقِ إزاءَ الانتهاكاتِ الجسيمةِ التى ترتكبها إسرائيل ضد سكّانِ قطاعِ غزّة ولبنان، وكذلكَ الأراضى السوريّة.

ورحب الجانبان بالنتائجِ الإيجابيةِ للاجتماعِ الأخيرِ بين الوفدَين الإيرانى والأمريكى فى مسقط أول أمس /السبت/، وأكّدا أنّ استمرارَ هذا الحوارِ سيمهد الطريقَ لحلٍّ سلمى للنزاع.

وذكر البيان المشترك - الذى أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه فى ضوءِ التهديدِ المشتركِ الذى يشكله حزبُ العمّالِ الكردستانى على البلدين، تمّ التأكيدُ فى الاجتماعِ على أهميةِ تنفيذِ دعوةِ عبدِالله أوجلان لحل حزبِ العمّالِ الكردستانى ونزعِ سلاحِه.. وفى هذا الصدد، أكّد الجانبانِ مجددًا رغبتَهما المشتركةَ فى الحفاظِ على التنسيقِ والتعاونِ الوثيقَيْن القائمَيْنِ ضدّ هذا التهديدِ المشترك.

وأشار البيان إلى الزيارةِ المرتقبةِ لرئيسِ الوزراء العرقى محمد شياع السوداني، إلى تركيا فى 8 مايو 2025، لعقدِ الاجتماعِ الرابعِ للمجلسِ الأعلى للتعاونِ الاستراتيجى.

وجدد العراق وتركيا، رغبتهما المشتركة فى تعزيزِ علاقاتهما الثنائيةِ فى إطارٍ مؤسَّساتى مستدام، من خلالِ الزياراتِ المتبادَلة.

شارك فى اجتماع الآلية الأمنية، بحسب البيان، نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرِ الخارجية، ووزيرِ الدفاع، ومستشارِ الأمنِ القومي، ورئيسِ هيئةِ الحشدِ الشعبي، ووزير داخليةِ إقليمِ كردستان العراق، ورئيسِ جهازِ المخابراتِ الوطنى من الجانبِ العراقي.