انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ38 بالكويت الذي يقام تحت شعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - انطلقت في دولة الكويت اليوم الأحد فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ38 الذي يقام تحت شعار (قيادة.. بدون هاتف) والمعرض المصاحب له وذلك تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح في فندق (والدورف استوريا) بمجمع الأفنيوز.

وأكد وكيل (الداخلية) في كلمته الافتتاحية أهمية أسبوع المرور الخليجي الموحد في نشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير حماية للأرواح والممتلكات وترسيخا للسلوك المروري الآمن في مجتمعاتنا الخليجية.

ونقل إلى الحضور تحيات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته للجميع بالتوفيق في إنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها المنشودة.

وقال الفريق سالم النواف إن أسبوع المرور الخليجي يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمعية بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانا وانضباطا.