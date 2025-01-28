كسرت هيمنة الشركات الامريكية .. "ديبسيك" الصينية تهز الاسواق

كسرت هيمنة الشركات الامريكية .. "ديبسيك" الصينية تهز الاسواقاتخذت الصين خطوة كبيرة في سباق الهيمنة على مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كلاعب قوي في المجال، حيث أثمرت جهودها وتسخر إمكاناتها البشرية والتكنولوجية في تحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع.

وبفضل الاستثمارات والدعم غير المسبوق للبحث والتطوير، أصبحت الصين قادرة على تحدي التفوق التقليدي للشركات الأميركية التي هيمنت طويلاً على هذا المجال.

ويشكل التطور الصيني في الذكاء الاصطناعي تهديداً مباشراً لهيمنة الشركات الأميركية، التي باتت تواجه ضغوطاً متزايدة للحفاظ على ريادتها.

وهزت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة DeepSeek أسهم التكنولوجيا العالمية، الاثنين، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الهيمنة التكنولوجية الأميركية.

وأشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى تزايد الضجة خلال عطلة نهاية الأسبوع حول أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من DeepSeek كونه فعالاً من حيث التكلفة أثناء التشغيل على رقائق ذات سعة منخفضة، مما أثار الشكوك حول صحة التقييمات المرتفعة للغاية لشركات مثل إنفيديا.

وقد أصبح منتج الشركة الصينية، الذي تم إصداره الأسبوع الماضي، الآن في صدارة تصنيفات متجر تطبيقات أبل.

ونقل التقرير عن المدير الإداري في Union Bancaire Privee، سيرن لينغ، قوله: "يُظهر DeepSeek أنه من الممكن تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قوية بتكلفة أقل".

وأضاف: "يمكن أن يعرقل ذلك الاستثمار في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بأكملها، والتي يقودها الإنفاق المرتفع من قِبَل حفنة صغيرة من الشركات الضخمة".

وتم تطوير التطبيق من قبل مؤسس صندوق Quant، ليانغ وينفينغ، ويُنظر إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي له - على نطاق واسع - على أنه منافس لأحدث إصدارات "أوبن إيه آي" و"ميتا".

إشادات واسعة

بحسب "بلومبرغ"، أشاد المستثمر الأميركي مارك أندريسن بنموذج DeepSeek، باعتباره "أحد أكثر الاختراقات المذهلة والمثيرة للإعجاب".

كما أشادت المراجعات على متجر تطبيقات أبل وعلى متجر "أندرويد" التابع لشركة "ألفابيت" بإمكانيات نموذج الذكاء الاصطناعي القوية.

وبعد هذه الأنباء، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنحو 4 بالمئة، كما انخفضت العقود على مؤشر S&P 500 بنسبة 1 بالمئة.

في المقابل، تقدمت الأسهم في هونغ كونغ، حيث ارتفع مؤشر Hang Seng Tech قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع.

وارتفعت الأسهم الصينية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أسهم "Merit Interactive"، والتي تمتلك أوضح الروابط مع DeepSeek.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسهم في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي حيث أعاد المستثمرون التفكير في افتراضاتهم بأن الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سيتطلب كميات متزايدة من قوة الحوسبة والطاقة.

وانخفضت أسهم شركة Advantest، المورد الرئيسي لشركة إنفيديا، بنسبة 8.6 بالمئة في طوكيو، كما تراجعت أسهم مراكز البيانات، مع انخفاض Mapletree Industrial Trust المدرجة في سنغافورة بنسبة 3.6 بالمئة.

وكالات