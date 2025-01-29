أخبار اليمن : لقاء تشاوري لابناء سقطرى يتمسك بالوحدة الوطنية وينتقد الغلاء

دوت الخليج -

لقاء تشاوري لابناء سقطرى يتمسك بالوحدة الوطنية وينتقد الغلاء

عقد صباح اليوم الاربعاء بمحافظة أرخبيل سقطرى لقاء موسع لمجلس مشائخ أرخبيل سقطرى برئاسة الشيخ عيسى سالم بن ياقوت وبحضور سعيد مسعود عوض الجريري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء حيث ناقش اللقاء عدد من القضايا الوطنية الهامة والخاصة بمحافظة أرخبيل سقطرى ، وما يعانيه المواطن اليوم بالمحافظة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .

كما ألقى عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ سقطرى كلمة توجيهية أكد فيها اهمية الحفاظ على ثروتنا الطبيعية بالجزيرة والحرص على عدم العبث بأراضيها والاهتمام بحياة المواطن للعيش الكريم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وعبر عن سعادته بللقاء التشاوري الموسع لما له من أهمية، حيث ينعكس إيجابيًا من التلاحم والتماسك وعدم الخروج عن الثوابت الوطنية وجمع الكلمة الواحدة من أجل بناء وتطور الجزيرة.

وجدد الحاضرون في هذا اللقاء التمسك بخيار الوحدة الوطنية معبرين تن استنكارهم لمحاولات الجهات الاجنبية السعي لتدمير سقطرى وبيئتها الطبيعية.

وعبر اللقاء عن رفض أي مكونات سياسية لا يجمع عليها أبناء سقطرى وضرورة مشاركة كل القوى الوطنية والسياسية في الجزيرة في اتخاذ القرار وإظهار المواقف الوطنية لابناء سقطرى والداعية الى إعادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وأكد المجتمعون استنكارهم للإهمال الذي تعانيه سقطرى في الخدمات والغلاء المعيشي وانعدام المشتقات النفطية بالجزيرة والفساد المستشري في الجهاز الحكومي وغياب الأجهزة الرقابية على المال العام.

وحضر اللقاء مع رئيس فرع المؤتمر بسقطرى كل من الشيخ علي سليمان بن مالك المسؤول الرقابة والتفتيش والأخ سالم محمد عيسى الحريزي المسؤول المالي للفرع.