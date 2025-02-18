العالم اليوم - زيلينسكي يشدد على "الضمانات الأمنية" لوقف الحرب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين إنه تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضمانات الأمنية وتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس "نتقاسم رؤية مشتركة: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية ويمكن التعويل عليها".

وأردف "أي قرار آخر بدون مثل هذه الضمانات- مثل وقف إطلاق نار هش- لن يكون إلا خداعا روسيا آخر وتمهيدا لحرب روسية جديدة على أوكرانيا أو دول أوروبية أخرى".

من جانبه قال ماكرون: "نحن نرغب في سلام قوي ومستدام في أوكرانيا. ولتحقيق ذلك، يجب على روسيا أن توقف عدوانها، ويجب أن يصاحب ذلك ضمانات أمنية قوية وموثوقة للأوكرانيين".

وعبّر عن اقتناعه بأنه يتوجب على الأوروبيين "الاستثمار بشكل أفضل وأكثر معا من أجل أمنهم ودفاعهم، من أجل اليوم ومن أجل الغد".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة

الخارجية قوله يوم الإثنين إن المحادثات بشأن أوكرانيا في السعودية ستكون ثنائية فحسب.

ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله لدى وصوله إلى العاصمة الرياض: "جئنا للتفاوض مع زملاء أميركيين. هذه محادثات ثنائية فحسب. لا يمكن أن تكون هناك محادثات ثلاثية في الرياض".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز ومبعوث الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد وصلوا في وقت سابق من يوم الإثنين إلى السعودية استعدادا للمحادثات مع الجانب الروسي الذي وصل أيضا بوفد يقوده وزير الخارجية سيرغي لافروف.