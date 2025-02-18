أخبار اليمن : وزير التربية يدشن اختبارات النقل

دوت الخليج -

وزير التربية يدشن اختبارات النقل

دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، اليوم، اختبارات النقل بعموم المدارس. وزير التربية يدشن اختبارات النقلدشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، اليوم، اختبارات النقل بعموم المدارس. حيث اطلع ومعه وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار ومسؤول القطاع التربوي بأمانة العاصمة عبدالقادر المهدي، على سير الاختبارات بمدارس "الميثاق، عائشة، الإشراق" بأمانة العاصمة. واستمعوا من القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثايه والقائمين على المدارس إلى شرح حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح الاختبارات. وفي التدشين أكد الوزير الصعدي، أهمية تضافر جهود الجميع في سبيل إنجاح العملية الامتحانية بما يضمن قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب. وأشاد بجهود التربويين في الميدان وإسهامهم الفاعل إنجاح الاختبارات.. داعيا أولياء الأمور إلى توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات. وحث وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الطلاب على بذل الجهود والحرص على تحقيق أفضل النتائج.

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