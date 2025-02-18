أخبار اليمن : إعادة فتح طريق سائلة صنعاء القديمة

إعادة فتح طريق سائلة صنعاء القديمةأعلنت شرطة المرور اليوم عن، إعادة فتح طريق سائلة صنعاء القديمة أمام حركة السير بعد استكمال تنفيذ مشروع تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي.

وأشاد مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي بجهود ومتابعة جميع الجهات المساهمة في انجاز هذا المشروع الحيوي الهام وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح.

بدوره أشار مدير مرور الأمانة العقيد نجيب الأسدي إلى أن شرطة المرور بالتنسيق مع أمانة العاصمة والجهة المنفذة قامت برفع الحواجز الخرسانية ومخلفات العمل بعد انتهاء تنفيذ مراحل المشروع وفتح السائلة بشكل دائم، أمام حركة السير.

ولفت إلى أنه تم نشر رجال المرور على طريق السائلة لتنظيم وتسهيل حركة سير المركبات، مبينا أنه اعادة فتح هذه الطريق من شأنه التخفيف وانسيابية حركة المرور بالشوارع العامة.