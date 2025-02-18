أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد هشول

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد هشولبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، وكافة آل هشول، في وفاة شقيقه الشيخ محمد صالح هشول الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة، وإسهاماته في المجال الاجتماعي وإصلاح ذات البين.

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم بهذا المصاب.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

