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برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني

عاد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد يوم الاثنين ضمن الجولة الـ24 من "الليغا". برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسبانيعاد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد يوم الاثنين ضمن الجولة الـ24 من "الليغا". وسجل برشلونة هدفه الوحيد عبر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء في الدقيقة 25|، ولم تفلح محاولات الضيف بتعديل النتيجة لتنتهي المباراة عند ذلك الهدف. ووصل برشلونة إلى النقطة 51 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق المواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يملك الرصيد ذاته، ونقطة عن أتلتيكو الثالث، بينما بقي رايو سادساً برصيد 35 نقطة.

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