الوصفة المثالية لسلق البيض!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:56 صباحاً - أفضل طريقة لتحضير البيض المسلوق

البيض المسلوق هو أحد أسهل وألذ الأطعمة التي يمكن تحضيرها في المنزل. سواء كنت تفضله كوجبة إفطار غنية بالبروتينات أو كوجبة خفيفة صحية، فإن هناك خطوات بسيطة يجب اتباعها للحصول على بيض مسلوق مثالي في كل مرة.

المكونات

بيض (بعدد الرغبة)

ماء

ملح (اختياري)

الخطوات

1. املأ قدرًا متوسط الحجم بالماء وضعه على النار حتى يغلي.

2. بحذر، ضع البيض في الماء المغلي باستخدام ملعقة.

3. دع البيض يغلي لمدة 9 إلى 12 دقيقة حسب مستوى النضج الذي تفضله:

9 دقائق للحصول على بيض سائل قليلاً في المنتصف.

12 دقيقة للحصول على بيض مسلوق كامل النضج.

4. بمجرد انتهاء الوقت، أزل البيض من الماء المغلي باستخدام ملعقة وضعه في وعاء به ماء بارد أو مثلج لعدة دقائق. يساهم ذلك في وقف عملية الطهي وتسهيل تقشير البيض.

5. قشر البيض بلطف وقدمه مباشرة، أو ضعه في الثلاجة لاستخدام لاحق.

نصائح لضمان نجاح السلق

يفضل استخدام بيض بدرجة حرارة الغرفة لتقليل احتمالية تكسيره عند وضعه في الماء المغلي.

إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى الماء يمكن أن تساعد في تقشير البيض بسهولة بعد الطهي.

يُنصح باستخدام ماء بارد أو مثلج لإيقاف عملية الطهي بسرعة والحفاظ على نكهة وصفاء البيض.

تحضير البيض المسلوق بطريقة مثالية يتطلب القليل من الدقة والاهتمام بالتفاصيل، ولكن النتائج ستكون مذهلة وستستمتع بوجبة صحية ولذيذة في كل مرة!