أخبار اليمن : بالارقام.. انتهاكات وجرائم الاحتلال في جنوب الوطن

بالارقام.. انتهاكات وجرائم الاحتلال في جنوب الوطنأصدر مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية تقريراً عن انتهاكات وجرائم الاحتلال السعودي الاماراتي في المحافظات الجنوبية المحتلة، خلال العام 2024م.

وكشف التقرير الذي تلاه رئيس المركز زيد الغرسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء، عن 188 عملية اغتيال، اغتيل فيه 122 شخصاً ونجا منها 66 شخصا، وكذا 90 حالة قتل مباشر وإعدام خارج نطاق القانون منها عمليتا اعدام و 33 حالة لجثث مواطنين تم العثور عليها بعد قتلها ورميها في الطرقات بين المحافظات وأماكن غير مأهولة وأصبحت بعض تلك الجثث مجهولة بعد تغير ملامحها.

كما أشار التقربر الى تفجير سيارتين مفخختين في محافظة أبين راح ضحيتها 29 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، بالاضافة الى عشرات الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة الاشتباكات التي حدثت بين الجماعات المسلحة المدعومة من دول الاحتلال السعودي الاماراتي.

وأوضح التقرير أن ما تم رصده من جرائم الاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري والاغتصاب بلغ ما يقارب 704 حالة، و74 حالة سطو نهب لمنازل وممتلكات المواطنين و32 حالة قطع للطريق امام مسافرين وقاطرات نفط وغاز في الطرق الرابطة بين المحافظات، و19 حالة اعتقال واختطاف واخفاء قسري وتعذيب اعلاميين وناشطين، واعتقال وتهديد بعض خطباء المساجد على خلفية انتقاداتهم في خطب الجمعة الصمت العربي تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني.

وتطرق التقرير الى السجون السرية وغير القانونية وجرائم التعذيب والمخفيين قسرا، وكذا تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وانهيار الخدمات الاساسية، وطالب المركز في تقريره ضرورة اخراج المحتل الاجنبي من كل الاراضي اليمنية وتقديم قيادات دول تحالف العدوان السعودي والاماراتي والفصائل التابعة لها الى المحاكم الدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير الثقافة والسياحة علي قاسم اليافعي، أن جرائم الاحتلال السعودي الاماراتي ومن خلفهم امريكا وبريطانيا بحق ابناء جنوب الوطن لن تسقط بالتقادم، كما تطرق الى ما تتعرض له محافظة سقطرى من ممارسات تحت مسمى السياحة تستهدف اخلاق اليمنيين ومحاولة طمس هوتهم وتغيير ثقافتهم.

من جانبه قال نائب وزير العدل القاضي ابراهيم الشامي أن العدالة ستطال كل ما ساهم وشارك وساعد قوى الاحتلال لاحتلال جزء عزيز من اليمن وارتكاب الانتهاكات بحق ابناء الشعب اليمني في جنوب الوطن، خاصة القوى الجنوبية التي أثارت الفتن واستباحت دم الشعب اليمني وكانت وما تزال أداة للعدوان.

وكانت الاعلامية أمة الملك الخاشب قد دعت في كلمتها الترحيبية عن المركز ابناء الشعب اليمني في جنوب الوطن الى استيعاب الدروس مما ارتكبته قوى الاحتلال وادواتها، وأن لا عزة ولا كرامة لشعب تخضع أرضه للاحتلال.