أخبار اليمن : الإعلام تنعي الإعلامي جمال الرميم وتشيد بمناقبه

الإعلام تنعي الإعلامي جمال الرميم وتشيد بمناقبهنعت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وقطاع إذاعة صنعاء - البرنامج العام، الإعلامي القدير جمال عبدالله الرميم الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 60 عامًا حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي.

وأشاد بيان نعي صادر عن الوزارة والمؤسسة بمناقب الفقيد الرميم الذي التحق بإذاعة صنعاء في ثمانينيات القرن الماضي، وإسهاماته في خدمة بلده ومجتمعه، من خلال تكريس قلمه في الكتابة الإذاعية.

ولفت البيان إلى أن الفقيد أثرى المكتبة الصوتية لإذاعة صنعاء بمئات البرامج والمسلسلات والأعمال الدرامية التي رسمها الرميم صورة صوتية في قلوب جمهور الإذاعة قبل آذانهم، مؤكدًا أن قلم الرميم كان حاضرًا في كل المحطات التاريخية الوطنية والإنسانية، وأبرزها صموده وثباته في مواجهة العدوان الأمريكي، السعودي الإماراتي.

وأفاد بأن كتابات الفقيد الرميم، في البرنامج المباشر "يمن الصمود"، مثلت رصاصا وصواريخ مدوية وقاتلة في الفضاء الإعلامي للأعداء، مستعرضًا أبرز أعماله المتمثلة في المسلسل التاريخي "شاعر من اليمن"، والبرنامج التوثيقي "حمينيات" الذي يوثق تاريخ الشعر الحميني اليمني، ومسلسل "القوارض" وبرنامج "سفينة الأصيل"، وغيرها من المسلسلات والحلقات العيدية.

واعتبر البيان، رحيله خسارة لليمن والوسط الإذاعي بصورة عامة، لأدواره الإعلامية المشرفة ودعمه لجبهات العزة والكرامة بمشاركة أبنائه في مواجهة قوى العدوان واستشهاد اثنين منهم.

وعبرت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه في الوسط الإعلامي كافة بهذا المصاب.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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