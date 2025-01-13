بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام بـ 8.04 نقطة أي بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 7483.71 نقطة.

وتم تداول 304.5 مليون سهم عبر 18619 صفقة نقدية، بقيمة 76.2 مليون دينار (نحو 234.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ34.02 نقطة، أي بما يعادل 0.48 في المئة ليبلغ مستوى 7074.04 نقطة من خلال تداول 143.2 مليون سهم عبر 8996 صفقة نقدية بقيمة 23.3 مليون دينار (نحو 71.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 19.57 نقطة بنسبة بلغت 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 7953.72 نقطة، من خلال تداول 161.2 مليون سهم عبر 9623 صفقة بقيمة 52.9 مليون دينار (نحو 162.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 58.42 نقطة بنسبة بلغت 0.83 في المئة ليبلغ مستوى 7102.47 نقطة من خلال تداول 82.5 مليون سهم عبر 4950 صفقة نقدية بقيمة 13.7 مليون دينار (نحو 42.19 مليون دولار).

