الرئيس اللبناني يبحث مع وفد أمريكي ودولي الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 09:32 صباحاً - بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاثنين، مع وفد عسكري أمريكي، الوضع في الجنوب اللبناني ومراحل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي منه، وفق برنامج الانسحاب المعد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الرئيس عون استقبل اليوم في قصر بعبدا، وفدا عسكريا أمريكيا برئاسة قائد المنطقة الوسطى الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، ورئيس اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار الجنرال جاسبير جيفرز وعددا من الضباط الأمريكيين المعاونين، وقائد القوات الدولية الجنرال آرولدو لازارو، ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الفرنسي جيوم بونشان، وبحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.

وقدم الجنرال كوريلا التهاني إلى الرئيس عون بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان، كما تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي في ضوء الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للبنان.

وتم استعراض الإجراءات المعتمدة لتنفيذ القرار 1701، والتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ولجنة المراقبة.