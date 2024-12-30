ارتفاع أسعار الذهب بالمعاملات الفورية

ارتفاع أسعار الذهب بالمعاملات الفوريةارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون للحصول على دلائل على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة والتعرف على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وقد تشكل مسار المعدن النفيس في عام 2025.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2622.93 دولار للأوقية "الأونصة"، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2637.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 29.41 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 922.80 دولار، وقفز البلاديوم 0.5 في المائة إلى 915.69 دولار.