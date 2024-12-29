الشرع يمنح ترفيعات في الرتب لعدد من الضباط بينهم وزير الدفاع في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع القرار الذي حمل رقم 8 ويقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها 2 لمرتبة لواء و5 إلى رتبة عميد وعدد كبير إلى رتبة عقيد.

وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.

الشرع يمنح ترفيعات لعدد من الضباط وبينهم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

ونص قرار الشرع على أن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وأن يعمل به اعتبارا من 1 يناير 2025.

الشرع يمنح ترفيعات لعدد من الضباط وبينهم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

وقالت القيادة العامة إن القرار جاء "استنادا للمصلحة العامة وفي إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء على مقتضيات العمل العسكري وتحقيقا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم، والاستمرار في العمل بروح الالتزام والتفاني لخدمة الدين والوطن وحمايتهما، وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته على مواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات".