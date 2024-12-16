الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيعاقترب الدولار من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام عملات رئيسية اليوم، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتلقى الدولار دعما إضافيا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند 106.80 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه إلى 107.18 نقطة يوم الجمعة الماضي لأول مرة منذ 26 نوفمبر.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 153.87 ين، ولامس في وقت سابق مستوى 153.91 لأول مرة منذ 26 نوفمبر، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.2636 دولار يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر.

وزاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0518 دولار بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، ليسجل أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر.