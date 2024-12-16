امير الكويت يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد لأداء اليمين الدستورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان صباح اليوم، وزير الخارجية عبدالله اليحيا حيث قدم له رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من عبدالله عبدالرحمن الشطي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية رومانيا، عبدالله سليمان الشاهين سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية، سعد عبدالعزيز المهيني سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بولندا، علي ثنيان حمادة سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، مطلق عبدالله الثويمر سفيرا لدولة الكويت لدى منغوليا، خالد عبدالرحيم الزعابي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية، الشيخ صباح ناصر حمود المالك الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى نيوزيلندا ويوسف عبدالله التنيب قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.