مؤسسة الجود الخيرية توزع بطاطين الشتاء واللحوم في إسنا ضمن حملة ”دفا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - في إطار حملة الشتاء "دفا وستر"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة الجود الخيرية بتوزيع بطاطين الشتاء واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

تهدف المبادرة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال موسم الشتاء القارس، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات القاعدية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المناطق.

وأكدت المؤسسة أن حملة "دفا وستر" تأتي ضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية من دفء وستر.