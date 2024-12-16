ائتلاف "النصر" العراقي يطلق "مبادرة الرافدين" لدعم سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ائتلاف "النصر" العراقي، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عن إطلاق "مبادرة الرافدين" لدعم سوريا في مجالات إنسانية وسياسية، بهدف مساندة الشعب السوري.

وقال الائتلاف في بيان، إن "المبادرة تشمل شقين رئيسيين: الأول إنساني لتقديم الدعم الإغاثي لسوريا، والثاني سياسي لدعم التحول الديمقراطي في البلاد".

وأضاف أن المبادرة الإنسانية تشمل "مبادرة الرافدين الإغاثية" بإرسال شحنات من المواد الأساسية إلى الشعب السوري، بما في ذلك، شحنات من وقود التدفئة، شحنات من الأدوية الأساسية، شحنات من المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح أن "المبادرة السياسية تستهدف وضع إطار سياسي واقتصادي يدعم التحول الديمقراطي السلمي في سوريا، ويعزز من وحدة واستقرار الدولة السورية"، مشيرا إلى أن "المبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التعاون مع دول الجوار العراقي، إضافة إلى مصر والإمارات".

وذكر البيان أن "العراق بموقعه وأهميته، يجب أن يتخذ مبادرة إيجابية للتفاعل مع الأحداث الإقليمية"، لافتا إلى أن "اللامبالاة تشكل موقفا سلبيا قد تملؤه قوى أخرى".

وأكد البيان أن المبادرات الإيجابية تبني السلام وتعزز التفاهم بين الشعوب، فيما تقطع الطريق على الأجندات المغرضة، كما تسهم في تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية كمركز فاعل للاستقرار والسلام.



هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، في وقت سابق، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في سوريا