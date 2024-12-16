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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات بمركز أطفيح ويبحث مشاكل المواطنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بمركز أطفيح.
حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، كفر حلاوة بمدينة أطفيح سيرا على الاقدام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة.
والتقي نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.
كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير وتركيب بلاك الانترلوك لعدد ٥٤ شارع بمدينة أطفيح مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال تجارب التشغيل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية الكداية تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي للقرية.
رافق نائب محافظ الجيزة خلال زيارته، عز أمين رئيس مركز اطفيح، ونجلاء فتحي
مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات مركز اطفيح بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤلي مديرية الطرق
والشركات المنفذة للأعمال.