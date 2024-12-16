نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبًا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة بيراميدز غدًا بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم فى أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية.

وضمت القائمة كلا من: صبحى سليمان، أحمد دعدور، مروان داوود، عبد الله بكرى، محمد المغربى، محمود متولى، محمود شبانه، أحمد أيمن، مصطفى ابراهيم، مورو ساليفو، أحمد الشيمى، عمرو الوحش، فيليب ناسيميتو، ناصر ناصر، عبد الغنى محمد، بواتنج، إسلام سمير، فإن ديرك، عمرو جمعه، فادى فريد، ايمانويل، هشام بلحه.

وتنظم ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رحلة لجماهير النادي لمشاهده المباراة.

.ومن المقرر أن تتواجد الحافلات ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر غدًا أمام ستاد جامعة الإسكندرية الكائن خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى.