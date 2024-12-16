نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة. ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - صامويل أومسا. خط الهجوم: مروان حمدي - دودو الجباس