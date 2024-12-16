نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغزاوي: فخور بتتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره الشديد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «كاف» للأفضل في 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.‏

وقال: نيابة عن زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي أود أن أتوجه بالشكر إلى الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور باتريس موتسيبي ‏رئيس الاتحاد الإفريقي على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير كرة القدم داخل القارة.‏

وأضاف: تحية تقدير وإعزاز خاصة للمملكة المغربية على التنظيم المثالي والضيافة المميزة، وهو أمر ليس جديدًا على بلد عريق له ‏مكانة كبيرة لدى الجميع.

وأكمل: إنه أمر عظيم للغاية أن أتلقى هذه الجائزة.. أتمنى أن نتوج بها العام القادم للعام الثالث على التوالي، وهو طموح يتطلب منا ‏الكثير. أشكر جماهير الأهلي وأقول لهم أنتم الدافع والحافز دائمًا.