نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 2024.. من ياقمر إلى حبيبي لو زعلان أغاني تصدرت التريند خلال العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أيام قليلة وينتهي عام 2024 وشهد هذا العام العديد من الأغاني التي تربعت على عرش التريند لمدة طويلة خلال العام ونجوم طرحت أحدث ألبوماتها بعد تأجيل كثير.

وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني أبرز الأغاني التي تصدر الترند خلال عام 2024.

عمرو دياب " يا قمر":

البداية كانت عند النجم عمرو دياب عندما طرح الألبوم الخاص به، وتصدر أغنيته ياقمر التريند على جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا المختلفة، والأغنية من وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

اليسا "أنا سكتين":

كان عام 2024 عودة قوية للنجمة اللبنانية إليسا بعد طرحها الألبوم الخاص بها والذي يحمل اسم "أنا سكتين" وخاصة بعد قضيتها مع روتانا، وتصدر الألبوم تريند محركات البحث والمنصات الموسيقية، ويحمل الألبوم 12 أغنية تتنوع بين الرومانسي والحزين.

أنغام " هو أنت مين":

بعد سنوات من التأجيلات طرحت النجمة أنغام البوم "تيجي نسيب" الذي تعاونت من خلاله مع كبار الشعراء والملحنين، وتصدرت أغنية "هو أنت مين" تريند محركات البحث والمنصات الموسيقية المختلفة لوقت طويل، لما تحمله الأغنية من طابع رومانسي.

وأغنية "هو أنت مين " هي من كلمات هالة الزيات وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور، ويقول مقطع من الأغنية هو أنت مين علشان في ثانية تشيل حاجات، وتهد رصة ذكريات وتلخص العمر في يومين ليه تبقى مين.

كزبرة "حبيبي لو زعلان":

طرح كزبره في شهر يوليو الماضي أغنيته "حبيبي لو زعلان"، لكن الأغنية لما تتصدر المشهد الا بعد فوز الزمالك على النادي الأهلى بالسوبر الأفريقي وقام فريق المارد الأبيض بالاحتفال عليها، ويعود النهادي الأهلى بالاحتفال بنفس الأغنية بعد فوزه بالدورة المصري.

توو ليت "بيسألوني عليك":

تووليت المطرب الأكثر جدلًا في عام 2024 حيث ظهر متخفي لكن الأغنية الخاصة به عملت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا ومازالت حتي الآن تتصدر المنصات، وتقول كلمات الأغنية:" بيسألوني عليه، مش بيظهر ليه؟ حبي زي الشمس وأنتي القمر بليل ما تيجي أعدي عليكي، سيبي كل حاجة بعدين، حبيبي فيش وقت كل يوم بيعدي خسارة علينا ده شيء مش عادي من يوم ما شوفتك وأنتي ما فارقتيش باليويا ريت تفهمي برغم تقلك هفضل أنا بعيد تاني.

شيرين عبدالوهاب "مازال عالبال":

طرحت شرين عبدالوهاب الألبوم الخاص بها بعد سلسلة من الأزمات مع روتانا، وتصدرت أغنية مازال عالبال التربند، وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، وتم طرحها على قناتها الجديدة بموقع يوتيوب وكافة منصاتها على السوشيال من فيس بوك وإنستجرام وX - تويتر سابقًا.