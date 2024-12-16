نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية «روح زورن» لطرحها بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والأغنية من كلمات جوزيف حرب،ألحان فولكلور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

وفي سياق آخر نشرت دولي صورة لها عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستجرام "، حيث تألقت بفستان قصير باللون الأسود تزيّنه نقوش بيضاء مستوحاة من أجواء الشتاء واحتفالات الكريسماس.

كما أضافت قبعة باللون الأحمر، مما أضفى لمسة من البهجة والحيوية على مظهرها العام، وظهرت خلفها أجواء دافئة تتناسب مع روح الأعياد، وسط أستوديو تسجيل.

وعلّقت دوللي شاهين على الصورة قائلة: “يا مساء الفل على الناس الحلوة... العيد قرب مين جاهز ومجهز المسائل كلها؟ merry Christmas من دلوقتي أكون أول واحدة أعايدكم وربنا يجعلها happy new year وتكون سنة سعيدة عليكم.”

دوللى شاهين

أحدث أعمال دوللى شاهين:

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات '«أنا الحاجة الحلوة»، « ست البنات '»، حوش الدلع«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب

تفاصيل أغنية أنا الحاجة الحلوة:

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد،إشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز،إعلامي عصام ميلاد نصرالله

دوللى شاهين

كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة»:

وتقول بعض كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة»: مش انا الحاجة الحلوة اللي في عينيك، وكنت انا كل حاجة في الدنيا ليك، طب قلي ليه سيبتها يمكن عشان ملكتها، قلت قيمتها خلاص، مش كنت انا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

ووقت ما تحتاجها تلقاها في إيديك طب كنت ليه علقتها وفي يوم وليلة ضيعتها، طلعت خسرانة من الأساس.