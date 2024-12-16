نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. الثقافة تحتفي بالكريسماس في الأوبرا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة موسم الكريسماس، تنظم وزارة الثقافة المصرية، من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا مميزًا لكورال أكابيلا للأطفال.

يقام الحفل يوم الأربعاء 18 ديسمبر على المسرح الصغير، تحت قيادة أستاذ الكورال نادر ناجي، وبإشراف المايسترو أحمد الصعيدي المدير الفني والقائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

برنامج موسيقي متنوع للأعمال العالمية



يقدم الحفل باقة من أشهر الأعمال الموسيقية المرتبطة بالكريسماس، منها: "أديست فيديليس"، "ليلة صامتة"، "بابا نويل قادم إلى المدينة"، "الملائكة التي نسمعها في الأعالي"، و"يا شجرة الكريسماس". كما يضم البرنامج أغانٍ شهيرة مثل "جنجل بيلز"، "رودولف الرنة ذات الأنف الحمراء"، و"نتمنى لكم كريسماس سعيد"، مع أداء منفرد من مجموعة من الأطفال الموهوبين.

كورال أكابيلا للأطفال.. مواهب شابة واعدة



كورال أكابيلا للأطفال، الذي تأسس تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدي، يضم نحو 75 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 13 عامًا. يتميز الكورال بمشاركته في المناسبات الكبرى، منها احتفالات العام الجديد 2023، ويعد إضافة مميزة للمشهد الفني بدار الأوبرا المصرية.