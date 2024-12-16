كولر يطالب الأهلى بالتعاقد مع مهاجم وجناح أجنبى فى الميركاتو الشتوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى احتياجاته الأولية استعدادًا للميركاتو الشتوى والتي تتضمن ضرورة التعاقد مع مهاجم وجناح أجنبيين فى ظل عدم قناعته بالأسماء المطروحة محليًا.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر جلسة مع مسئولى الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة للاستماع لرؤيته حول احتياجات الشتاء لبدء العمل على هذا الملف جنبًا إلى جنب مع ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

يستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.