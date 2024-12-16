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الربو في الشتاء: أسباب تفاقم الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يعتبر فصل الشتاء تحديًا كبيرًا لمرضى الربو، حيث تتفاقم أعراض المرض بشكل ملحوظ. يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

الهواء البارد والجاف: يؤدي إلى تهيج مجرى الهواء وتضيقه.
المواد المسببة للحساسية: تزداد حبس المواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار وجراثيم العفن في المنازل خلال فصل الشتاء.
الالتهابات الفيروسية: تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا بشكل واسع في فصل الشتاء، مما يزيد من حدة الربو.

أعراض الربو الشتوية

تختلف أعراض الربو من شخص لآخر، ولكن الأعراض الشائعة في فصل الشتاء تشمل:

السعال: خاصة في الليل أو بعد ممارسة الرياضة.
ضيق التنفس: وصعوبة في التنفس.
صفير الصدر: صوت صفير عند الزفير.
الشعور بالضغط في الصدر.

كيفية الوقاية من نوبات الربو في الشتاء

الحصول على اللقاحات: اللقاح المضاد للإنفلونزا مهم جداً لحماية مرضى الربو من المضاعفات.
ترطيب الهواء: استخدام مرطب هواء في المنزل يساعد في تقليل جفاف الهواء.
تنظيف المنزل بانتظام: التخلص من الغبار وعث الغبار.
ارتداء ملابس دافئة: لحماية الرئتين من الهواء البارد.
تجنب المحفزات: تجنب التدخين والتلوث والتعرض للمواد الكيميائية.
استخدام الأدوية بانتظام: اتبع تعليمات الطبيب في استخدام أدوية الربو.
علاج الربو في الشتاء
الأدوية: هناك العديد من الأدوية المتاحة لعلاج الربو، بما في ذلك موسعات الشعب الهوائية والكورتيكوستيرويدات.
العلاج المناعي: قد يوصي الطبيب بالعلاج المناعي لتقليل الحساسية تجاه المواد المسببة للحساسية.

نصائح إضافية

البقاء على اتصال بطبيبك: قم بزيارة طبيبك بانتظام لمراجعة خطة العلاج.
حمل جهاز الاستنشاق دائماً: حتى لو كنت تشعر بأنك بخير.
تعلم كيفية استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح.
الاستعداد لنوبات الربو: تعرف على علامات نوبة الربو وكيفية التعامل معها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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