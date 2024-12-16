الربو في الشتاء: أسباب تفاقم الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يعتبر فصل الشتاء تحديًا كبيرًا لمرضى الربو، حيث تتفاقم أعراض المرض بشكل ملحوظ. يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

الهواء البارد والجاف: يؤدي إلى تهيج مجرى الهواء وتضيقه.

المواد المسببة للحساسية: تزداد حبس المواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار وجراثيم العفن في المنازل خلال فصل الشتاء.

الالتهابات الفيروسية: تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا بشكل واسع في فصل الشتاء، مما يزيد من حدة الربو.

أعراض الربو الشتوية

تختلف أعراض الربو من شخص لآخر، ولكن الأعراض الشائعة في فصل الشتاء تشمل:

السعال: خاصة في الليل أو بعد ممارسة الرياضة.

ضيق التنفس: وصعوبة في التنفس.

صفير الصدر: صوت صفير عند الزفير.

الشعور بالضغط في الصدر.

كيفية الوقاية من نوبات الربو في الشتاء

الحصول على اللقاحات: اللقاح المضاد للإنفلونزا مهم جداً لحماية مرضى الربو من المضاعفات.

ترطيب الهواء: استخدام مرطب هواء في المنزل يساعد في تقليل جفاف الهواء.

تنظيف المنزل بانتظام: التخلص من الغبار وعث الغبار.

ارتداء ملابس دافئة: لحماية الرئتين من الهواء البارد.

تجنب المحفزات: تجنب التدخين والتلوث والتعرض للمواد الكيميائية.

استخدام الأدوية بانتظام: اتبع تعليمات الطبيب في استخدام أدوية الربو.

علاج الربو في الشتاء

الأدوية: هناك العديد من الأدوية المتاحة لعلاج الربو، بما في ذلك موسعات الشعب الهوائية والكورتيكوستيرويدات.

العلاج المناعي: قد يوصي الطبيب بالعلاج المناعي لتقليل الحساسية تجاه المواد المسببة للحساسية.

نصائح إضافية

البقاء على اتصال بطبيبك: قم بزيارة طبيبك بانتظام لمراجعة خطة العلاج.

حمل جهاز الاستنشاق دائماً: حتى لو كنت تشعر بأنك بخير.

تعلم كيفية استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح.

الاستعداد لنوبات الربو: تعرف على علامات نوبة الربو وكيفية التعامل معها.