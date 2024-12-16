فيتامين د وضغط الدم: علاقة وثيقة تحتاج إلى مزيد من الدراسة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

لطالما عرفنا دور فيتامين د الهام في الحفاظ على صحة العظام، لكن هل تعلم أن هذا الفيتامين الضروري قد يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم ضغط الدم؟

ما هي العلاقة بين فيتامين د وضغط الدم؟

فيتامين د، الذي نحصل عليه بشكل أساسي من التعرض لأشعة الشمس والأطعمة المدعمة، يؤثر على نظام رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون (RAAS) المسؤول عن تنظيم ضغط الدم. نقص فيتامين د قد يؤدي إلى خلل في هذا النظام، مما قد يساهم في ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.

هل نقص فيتامين د يسبب انخفاض ضغط الدم؟

على الرغم من أن نقص فيتامين د قد يكون عاملًا مساهمًا في انخفاض ضغط الدم، إلا أنه ليس السبب المباشر الوحيد. قد يؤثر نقص هذا الفيتامين على مرونة الأوعية الدموية ويقلل من قوتها، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت أو خفيف في ضغط الدم.

أعراض نقص فيتامين د وانخفاض ضغط الدم

قد تتداخل أعراض نقص فيتامين د وانخفاض ضغط الدم، مما يجعل تشخيص الحالة الدقيقة أمرًا صعبًا. بعض هذه الأعراض تشمل:

التعب والإرهاق

ضعف العضلات

الاكتئاب

الدوخة

مشاكل في التركيز

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين د؟

كبار السن: مع تقدم العمر، تقل قدرة الجسم على إنتاج فيتامين د.

الأشخاص ذوو البشرة الداكنة: يمتلك الأشخاص ذوو البشرة الداكنة كمية أقل من الميلانين، مما يقلل من قدرتهم على إنتاج فيتامين د من أشعة الشمس.

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات أشعة شمس محدودة: قلة التعرض لأشعة الشمس تقلل من إنتاج الجسم لفيتامين د.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: مثل أمراض الكلى والكبد، والتي قد تؤثر على امتصاص الجسم لفيتامين د.

كيف يتم علاج نقص فيتامين د؟

يمكن علاج نقص فيتامين د من خلال:

التعرض لأشعة الشمس: ولكن بشكل معتدل وضمن حدود آمنة لتجنب أضرار الشمس.

تعديل النظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية، صفار البيض، والأطعمة المدعمة.

المكملات الغذائية: تحت إشراف الطبيب.