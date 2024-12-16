العالم اليوم - ترامب: تركيا تتحكم بفصائل سوريا.. وبيدها مفتاح الأحداث

انتم الان تتابعون خبر ترامب: تركيا تتحكم بفصائل سوريا.. وبيدها مفتاح الأحداث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين، تركيا بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها سوريا والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة.

واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا". مؤكدا أن "في سوريا الكثير من الأمور غير الواضحة".

وفي ديسمبر الجاري، أفصائل من المعارضة السورية، في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".