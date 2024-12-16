العالم اليوم - مقتل "دواعش" في سوريا بضربات أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - قُتل حوالى 12 مسلّحا في تنظيم داعش في سوريا في غارات جوية نفّذتها القوات الأميركية، حسبما أفاد الجيش الأميركي.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمّ تنفيذ غارات ضدّ قادة تنظيم داعش وعملائه ومعسكراته، كجزء من المهمّة المتواصلة لتعطيل وإضعاف التنظيم وهزيمته".

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