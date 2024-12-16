عاجل.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم مهاجم ريال مدريد السابق

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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى النادي الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع الدومينيكاني ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق خلال الفترة المقبلة.

مهاجم ريال مدريد السابق يقترب من الأهلي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الإثنين، فإن الأهلي بدأ مفاوضاته مع المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، للتعاقد معه، من أجل تدعيم خط الهجوم، في ظل البطولات القوية التي يشارك بها المارد الأحمر.

وانتهى عقد الدومينيكاني دياز مع إشبيلية الإسباني في نهاية الموسم الماضي، وأصبح اللاعب دون نادٍ بعد إغلاق الميركاتو الصيفي الماضي.

وبدأ المهاجم الدومينيكاني مشواره في عالم الساحرة المستديرة مع ريال مدريد عام 2011، وتدرج في الفئات السنية حتى الفريق الأول، ثم انتقل إلى صفوف ليون الفرنسي صيف 2017.

ثم عاد اللاعب إلى صفوف النادي الملكي مجددًا في الصيف الذي يليه، ليستمر داخل جدارن الفريق حتى عام 2023.

وانضم ماريانو دياز إلى إشبيلية لمدة موسم واحد فقط، قادما من ريال مدريد صيف 2023، في صفقة انتقال حر، ولم يشارك مع النادي الإسباني كثيرا بسبب كثرة الإصابات.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، خلال مسيرته الكروية في 238 مباراة، أحرز خلالهم 84 هدفا، وصنع 13 تمريرة حاسمة.