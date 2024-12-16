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أحمد جودة - القاهرة - نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024/2025 خطوات الاستعلام وبرامج الحج…مع اقتراب موسم الحج تتزايد عمليات البحث عن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024/2025 (1445 هـ) والتي من المقرر إعلانها رسميًا عبر بوابة الحج المصرية.

هذا هو موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية

حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن القرعة ستُجرى يوم 28 ديسمبر 2023 بنظام إلكتروني مركزي لضمان الشفافية والعدالة كماسيشارك في موسم الحج هذا العام 7500 حاج في أداء المناسك من بين أكثر من 23،400 متقدم يمثلون 2749 جمعية ومؤسسة أهلية في جميع المحافظات المصرية.

مناسك الحج

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

يمكن للمواطنين المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية معرفة النتائج بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية(hij.moi.gov.eg).

2. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجة القرعة".

3. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل البطاقة الشخصية).

4. كتابة كود التحقق الظاهر على الشاشة.

5. الضغط على زر "بحث "لعرض النتيجة

تعرف على برامج وأسعار الحج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن البرامج المختلفة التي تتناسب مع احتياجات المواطنين والتي تشمل:

1. المستوى الأول:

إقامة بفنادق خمس نجوم بالقرب من الحرم المكي.

• السعر: 235،000 جنيه مصري (شامل الوجبات).

2. المستوى الثاني:

إقامة بفنادق تبعد حوالي750 مترًا عن الحرم.

• السعر: 168،000 جنيه مصري (شامل الوجبات).

3. المستوى الثالث:

إقامة بفنادق تبعد نحو 1400 متر عن الحرم.

• السعر: 151،000 جنيه مصري (شامل الوجبات).

ملحوظة تلك الأسعار المذكورة لا تشمل تذاكر الطيران والتي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

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الفحوص الطبية اللازمة للمقبلين على الحج بعد إعلان النتائج

يجب على الفائزين في القرعة إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من قدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج ويتعين تقديم تقرير طبي معتمد إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة كما يتمتع الفائزون بفرصة لأداء مناسك الحج ضمن برامج مميزة تراعي جودة الإقامة والخدمات حيث تضمن القرعة الإلكترونية الشفافية والعدالة في اختيار المشاركين.

و نتمنى لجميع الفائزين حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

ويمكنكم متابعة التفاصيل عبر بوابة الحج المصرية.