نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب وصلة رقص.. ياسمين عبد العزيز تتربع على عرش التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث جوجل وأشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حضرت حفل زفاف ابنة الإعلامي تامر أمين وابن الإعلامي عمرو الليثي.

سبب تصدر ياسمين عبد العزيز التريند

وقدمت ياسمين عبد العزيز التهنئة للعروسين ورقصت معهما برفقة الفنان رامي صبري والمخرج معتز التوني، وأشعلت ياسمين وسائل التواصل الاجتماعي بوصلة الرقص التي رقصتها في حفل الزفاف.

حفل زفاف ابناء عمرو الليثي وتامر أمين

ويذكر أن الإعلاميان عمرو الليثي وتامر أمين قد احتفلا بزفاف ابنيهما في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور كبير من الفنانين والإعلاميين، وحرص الفنان مصطفى قمر على إحياء حفل الزفاف، وقد حضر برفقة ابنيه تيام وشقيقه حماده، وقدّم مجموعة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالرقص، ومنها: "السود عيونه" و"قلبي في الليالي"، و"لو سألوني" وغيرها.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، أعلنت ياسمين عن بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، ويشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي"، تواصل تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي من المنتظر عرضه في رمضان 2025، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته كلٌ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبدالله.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.