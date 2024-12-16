أمير الكويت يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني الـ53 لبلاده والذكرى الـ25 لتوليه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبتي الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الخامسة والعشرين لتولى الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم.

وأشاد أمير دولة الكويت «بما حققته مملكة البحرين الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات».

كما أعرب عن بالغ اعتزازه «بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب»، متمنيا للملك حمد بن عيسى موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.