المطيري يبحث والمسلماني تعزيز التعاون الكويتي المصري في المجالات الإعلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - بحث وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري مع رئيس المجلس الوطني للإعلام المصري أحمد المسلماني سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الكويت ومصر في المجالات الإعلامية المختلفة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وذكرت وزارة الإعلام في بيان أمس الأحد أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير المطيري للمسلماني في مكتبه بمناسبة زيارته لدولة الكويت، حيث استعرض الجانبان عددا من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، مشددين على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات الإعلامية.

وتناول الجانبان أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز العلاقات الثنائية ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية على مستوى العالم.