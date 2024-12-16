في ذكرى وفاته.. ما لاتعرفه عن الفنان صلاح نظمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان القدير صلاح نظمي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1991، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، حيث كان من أهم وأبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المعلومات عن صلاح نظمي.

صلاح نظمي

نبذة عن صلاح نظمي

ولد "نظمي" في 24 يونيو 1918 في حي محرم بك بالإسكندرية، واسمه الحقيقي صلاح الدين أحمد نظمي، برع في أداء أدوار الشر، واشتهر بأدوار الشر الثانوية، قدم العديد من الأعمال المتنوعة مع فنانين وفنانات جيله، وكانت من أنجح أدواره هو "حلاوة العنتبلى" في فيلم "على باب الوزير".

من أبرز أعماله الفنية

وشارك صلاح نظمي في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز تلك الأعمال:حب ودلع، عصابة حمادة وتوتو، على باب الوزير، اتنين على الطريق، الجحيم، أبي فوق الشجرة، شيء من الخوف، الرجل الثاني، الخيط الرفيع، الأوفوكاتو.

شارك في عدة أفلام منها: هذا جناه، قلوب دامية، عدو المجتمع هدية، جوز الاتنين، فتاة من فلسطين، صاحبة الملاليم، نادية، الليل لنا، أوعى المحفظة، ست الحسن، دماء في الصحراء، أنا وحدي، لحن الخلود، الأستاذة فاطمة، أرض الأبطال، قطار الليل، دايمًا معاك، رقصة الوداع والفارس الأسود، ليالي الحب، ضحكات القدر، دعوني اعيش، الميعاد، دعوة المظلوم، معجزة السماء، عشاق الليل، أرض السلام، أنا وقلبي، حياة غانية، أبو عيون جريئة، هل أقتل زوجي، إسماعيل يس للبيع، جميلة، بين الأطلال - موعد مع المجهول، بفكر في اللي ناسيني، حب ودلع، غرام في الصحراء (إنتاج أمريكي، مصري) والرجل الثاني، صائدة الرجال، إني أتهم، العملاق، الرباط المقدس، الضوء الخافت، بلا دموع، شاطئ الحب.