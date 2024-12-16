صناع الخير تطلق مبادرة ”صناع الدفا” في الفيوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة "صناع الدفا" بمحافظة الفيوم للعام الخامس على التوالي،بالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية، وتستهدف المبادرة توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية، ولأول مرة، توزيع خضروات طازجة لدعم الأسر الاولى بالرعاية.

شهدت المحافظة اصطفاف شاحنات المحملة بالدُفعة الأولى من المساعدات أمام ديوان عام المحافظة بحضور نائب المحافظ د. محمد التوني وعدد من قيادات المؤسسة والمسؤولين المحليين، وأشاد نائب المحافظ بدور المؤسسة في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، ودعا إلى تكاتف الجهود لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

أكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المبادرة تشمل توزيع 50 ألف بطانية وكراتين غذائية لدعم غير القادرين في مواجهة برد الشتاء القارس، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وجائحة كورونا. كما أشار إلى أن المبادرة تمثل جزءًا من استراتيجية المؤسسة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم حلول تنموية مستدامة لتحسين دخلهم.

وأوضح د. محمد عبد الجليل، نائب المدير التنفيذي، أن التوزيع سيشمل قرى عدة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، منها قري الوابور، عاشور، قصر الباسل، شكشوك، وفيديمين، مع تغطية معظم مراكز المحافظة.