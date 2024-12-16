حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - أصدر الادعاء العام الألماني اليوم الاثنين مذكرة اعتقال ضد أربعة مراهقين يشتبه في قيامهم بضرب أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، أثناء حملة انتخابية في جنوب غرب برلين في عطلة نهاية الأسبوع.

وتتهم السلطات المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، بالإساءة اللفظية لعضوين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كانا يديران مركزا للحملة الانتخابية في محطة للحافلات في حي لانكفيتس ببرلين أول أمس السبت قبل مهاجمتهما جسديا.

احتجاز مراهقين بتهمة الاعتداء على أعضاء في حزب المستشار الألماني

وبحسب بيانات الادعاء العام، طرح المهاجمون الضحيتين أرضا وواصلوا ضرب أحدهما، وركلوه أيضا بأحذية غالبا ما يستخدمها النازيون الجدد في ألمانيا.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجه المشتبه بهم إهانة عنصرية ضد أحد أفراد الشرطة وأصابوه في وجهه باستخدام شظية من الزجاج. وأصيب فرد آخر من الشرطة بكسر في يده خلال التشابك.

وذكر الادعاء العام أن هذه الاعتداءات مدفوعة بآراء يمينية متطرفة ، وتم احتجاز ثلاثة من المشتبه بهم، بينما تم إطلاق سراح الرابع بشروط معينة.

وتستعد ألمانيا لانتخابات عامة مبكرة متوقع إجراؤها في فبراير المقبل، وذلك عقب انهيار الائتلاف الحاكم من يسار الوسط بقيادة المستشار أولاف شولتس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن يواجه شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) عقب ظهر اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يمهد هذا الطريق لانتخابات فبراير المقبل.