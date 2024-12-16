منذ قليل .. وصول جروس لمقر الزمالك لقيادة أول تدريب للفريق بعد تولي المهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - وصل منذ قليل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، مقر القلعة البيضاء، من أجل قيادة أول تدريب للفريق تحت قيادته بعدما تولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وينطلق تدريب الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، على ملعب النادي، حيث رفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة.